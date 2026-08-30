दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे अपडेट: जैतपुर-DND एलिवेटेड फ्लाईओवर पर काम पूरा, जन्माष्टमी से पहले खुलेगा

सुधीर बैसला, फरीदाबाद। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे (डीएमई) के जैतपुर-डीएनडी जंक्शन एलिवेटिड फ्लाईओवर पर पिछले पांच दिन से चल रहा यातायात सुरक्षा संबंधी कार्य सोमवार सुबह पूरा हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की सेफ्टी टीम और दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार मौके का निरीक्षण करेंगे।

फरीदाबाद-आश्रम की ओर जाने वाली लेन को जन्माष्टमी से पहले खोलने का टारगेट रखा गया था। फ्लाईओवर के दोनों तरफ चेतावनी बोर्ड लगा है, जिस पर लिखा है, 'धीरे चलें, ट्रैफिक ट्रायल के लिए खुला है।' फरीदाबाद से आश्रम की जाने वाली लेन को खोला जाएगा एनएचएआई सूत्रों का कहना है कि अगले एक-दो दिन में फरीदाबाद से आश्रम की ओर जाने वाली लेन को खोल दिया जाएगा। नौ किलोमीटर लंबे इस एलिवेटिड फ्लाईओवर का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया जाना है। इसके निर्माण पर करीब 1881 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इसका 8.5 किलोमीटर हिस्सा पिलर पर है।

खास बात यह है कि फरीदाबाद से आश्रम की ओर जाने वाली लेन खुलने के बाद हजारों वाहन चालक जो अभी दिल्ली से देहरादून, मेरठ, हरिद्वार, ऋषिकेश, गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, हल्द्धानी की ओर जाने के लिए नोएडा के भीतरी हिस्से का प्रयोग कर रहे थे, वे कालिंदी कुंज की तरफ न जाकर डीएमई से सीधे आश्रम पहुंचेंगे। वहां से वे दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पकड़कर आगे उपरोक्त स्थानों पर कहीं भी आ-जा सकेंगे।