फरीदाबाद में जल संकट का होगा समाधान! यमुना बाढ़ क्षेत्र में 15 एकड़ का जलाशय, 40 करोड़ लीटर भूजल होगा रिचार्ज

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। यमुना के बाढ़ क्षेत्र में 15.29 एकड़ में जलाशय तैयार किए जाएंगे। जिससे 30 से 40 करोड़ लीटर भूजल रिचार्ज होगा।

फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा ने गांव चांदपुर में प्रस्तावित जलाशय और फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निर्माणाधीन पांच रेनीवेल का निरीक्षण किया।

भूजल स्तर को रिचार्ज करना लक्ष्य

बता दें कि गांव चांदपुर में 15.29 एकड़ भूमि पर जलाशय के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य यमुना के बाढ़ क्षेत्र में वर्षा एवं बाढ़ के अतिरिक्त पानी को संग्रहित कर भूजल स्तर को रिचार्ज करना है।