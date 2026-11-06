साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले पुलिसकर्मियों को मिला तोहफा, चुना गया 'साइबर हीरो ऑफ द वीक'

हरेंद्र नागर, फरीदाबाद। साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई कर चार मामलों में आठ आरोपितों को गिरफ्तार करने वाली साइबर थाना एनआईटी की टीम के तीन पुलिसकर्मियों को साइबर हीरो ऑफ द वीक चुना गया है।

पुलिस उपायुक्त मुख्यालय हिमाद्री कौशिक ने उपनिरीक्षक भूपेंद्र, उपनिरीक्षक राजेश और सिपाही विकास को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

इन जगहों से आरोपी गिरफ्तार

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, टीम ने वर्ष 2026 के चार अलग-अलग साइबर ठगी के मामलों को सुलझाते हुए आरोपितों को राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, फरीदाबाद और अन्य स्थानों से गिरफ्तार किया।

इनमें लिंक भेजकर फोन हैक कर 56 हजार रुपये ठगने के मामले में चार आरोपित पकड़े गए। नौकरी दिलाने के नाम पर एपीके फाइल डाउनलोड करवाकर 90 हजार रुपये ठगने के मामले में एक आरोपित गिरफ्तार हुआ। फर्जी पैसे जमा होने का मैसेज भेजकर 22,500 रुपये ठगने के मामले में राजस्थान के डीग से एक आरोपित पकड़ा गया।