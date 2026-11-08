'मैं पिल्लों से बात नहीं करता, अपने पिता को भेजो', सिंगापुर बेस्ड COO के मर्डर से पहले पुलिस स्टेशन में क्या हुआ?

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद सेक्टर-21सी में कॉमन पार्किंग एरिया के क्षतिग्रस्त गेट को लेकर मकान नंबर 641 के तीसरे तल पर रहने वाले मोनू और प्रथम तल पर रहने वाले परमजीत धनखड़ के बीच विवाद हुआ।

इस दौरान धनखड़ के बेटे शौर्य ने मोनू को समझाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान मोनू शौर्य को कहा कि 'मैं पिल्लों से बात नहीं करता; अपने पिता को भेजो।'

पुलिस के सामने दी धमकी

विवाद के बाद धनखड़ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाने पहुंचा। वहां भी मोनू ने पुलिस के सामने परमजीत को धमकी दे डाली। मोनू ने पुलिस के सामने कहा कि आज रात तक तुंझे जिंदा नहीं छोडूंगा।

हालांकि उस दौरान किसी ने नहीं सोचा कि यह सच होगा, सब ने यही समझा की शायद मोनू गुस्से में धमकी दे रहा है। कुछ घंटे बाद उसने धनखड़ को विवाद सुलझाने के बहाने नीचे बुलाया और 15 राउंड फायरिंग कर दी। जिसमें से 9 गोलियां सीधे धनखड़ को लगी, जिससे उसकी मौत हो गई।

बात करने से किया इनकार मोनू ने इस दौरान बेटे शौर्य पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने गाड़ी के पीछे छुपकर अपनी जान बचा ली।पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब विवाद शुरू हुआ तब शौर्य ने मोनू से बात की थी और उसे ठीक कराने के लिए कहा था। लेकिन मोनू ने उससे बात करने से इनकार कर दिया और उसे अपने पिता को भेजने के लिए कहा।