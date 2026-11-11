फरीदाबाद में मतदाता सूची पुनरीक्षण अधिकारी फील्ड में उतरकर करेंगे सत्यापन, तैयार हुई पूरी रूपरेखा

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रगति की समीक्षा की तथा अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। अब अधिकारी फील्ड में उतरकर एसआइआर का निरीक्षण करेंगे।



उन्होंने कहा कि सूची के अनुसार मतदाताओं की पहचान एवं उचित ट्रैकिंग सुनिश्चित करते हुए पात्र मतदाताओं तक एन्यूमरेशन फर्म पहुंचाया जाएगा। इस कार्य में प्रत्येक मतदाता से संबंधित जानकारी का सही रिकार्ड रखा जाएगा।

फील्ड में जाना होगा.. उन्होंने कहा कि अधिकारी केवल कार्यालयों में बैठकर काम की समीक्षा न करें, बल्कि फील्ड में जाकर प्रगति का निरीक्षण करें। मतदाताओं से संपर्क स्थापित करने और फार्म वितरण की प्रक्रिया की नियमित मानिटरिंग की जाए, जिससे कोई पात्र मतदाता प्रक्रिया से वंचित न रहे।