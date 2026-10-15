फरीदाबाद की NIT-1 कपड़ा मार्केट में अचानक लगी आग, चार दुकानों में रखा लाखों का माल जलकर खाक

हरेंद्र नागर, फरीदाबाद। एनआईटी नंबर एक मार्केट में बुधवार रात करीब 11 बजे कपड़ों की दुकानों में आग लग गई। आग फैशनो दुकान से शुरू होकर आसपास की तीन अन्य दुकानों तक फैल गई। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने 12.30 बजे आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।

आग की चपेट में आहुजा कलेक्शन, रिवाज हट समेत चार दुकानें आ गईं। सभी दुकानें कपड़ों की हैं। आग तेजी से फैलने के कारण बाजार में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। दुकानदारों और आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया।