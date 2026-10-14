फरीदाबाद में 3 विभागों की लापरवाही ने ली दिनेश की जान, दिव्यांग पत्नी और 3 बेटियां का सहारा छिना

दीपक पांडेय, फरीदाबाद। फरीदाबाद में तीन विभागों की लापरवाही के कारण एक दिव्यांग महिला और उनकी बेटियों का संसार उजड़ गया। परिवार में एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति बदबूदार सिस्टम की भेट चढ़ गया।

वार्ड-4 की 22 फुट रोड पर बिजली निगम, नगर निगम और एफएमडीए की लापरवाही के कारण जिस दिनेश तिवारी की जान गई। वह अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाला था। उस पर तीन बेटियों और अपनी दिव्यांग पत्नी की जिम्मेदारी थी।

दिनेश अपनी बड़ी बेटी भूमिका की शादी के लिए लड़का देख रहे थे। उनकी बड़ी बेटी बीएससी की पढ़ाई कर रही है, जबकि मंझली बेटी 10वीं और सबसे छोटी बेटी 5वीं कक्षा में हैं। पत्नी मंजू तिवारी एक पैर से दिव्यांग है।

6 माह से सीवर ओवरफ्लो की स्थिति आसपास के लोगों का कहना था कि पिछले छह माह से सीवर ओवरफ्लो की स्थिति है। सड़क पर चलना मुश्किल है। छह माह पहले छोटी सीवर लाइन को बदलने का काम शुरू किया गया था।

पहले 22 फुट रोड पर 10 इंच की सीवर लाइन डाली गई थी। जो काफी पुरानी हो चुकी थी। इसके साथ ही आबादी के हिसाब से छोटी भी थी। ऐसे में 30 इंच सीवर लाइन डालने का काम शुरू किया गया। जिसके लिए पहले रोड को खोदा गया। 60 प्रतिशत काम पूरा होने के बाद उसको छोड़ दिया गया। इस लाइन को 72 इंच लाइन से कनेक्ट करना था।

72 इंच सीवर लाइन पहले से ही चल रही थी ओवरफ्लो निगम के अनुसार, 72 इंच सीवर लाइन पहले से ही ओवरफ्लो चल रही थी। इसलिए पहले उसकी सफाई होना जरूरी था। सफाई का काम फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की ओर से किया था।

प्राधिकरण को बार-बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद भी सफाई का काम नहीं किया गया। जिसके कारण हालात यह बन गए कि पूरी 22 फुट रोड सीवर के पानी में डूब गई। इस रोड पर बिजली के खंभों से तार काफी नीचे लटक रही है। जो लोगों के लिए खतरा बनती है। लोगों ने कई बार बिजली विभाग को इन तारों को बदलने के लिए कहा है।

पिछले छह माह से सीवर लाइन ओवरफ्लो चल रही है। बड़ी लाइन डालने लिए पूरा रोड खोद दिया गया। इसके बाद काम को अधूरा छोड़ दिया गया है। अब सीवर का पानी इतनी अधिक बदबू देने लगा है कि दुकानों पर बैठना मुश्किल हो गया है। - संजू डागर

अगर नगर निगम की ओर से सड़क की सफाई कर दी जाती तो शायद दिनेश की जान बच सकती थी। यहां पर पहले भी एक हादसा हो चुका है। इसके साथ ही बिजली विभाग को नंगे तारों की व्यवस्था करनी चाहिए। यह किसी के लिए भी खतरा बन सकते हैं। - दर्शना