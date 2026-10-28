फरीदाबाद: 67 हजार बच्चों को मिड-डे मील परोसने वाली संस्था के 3 करोड़ अटके, 6 महीने से भुगतान का इंतजार

निभा रजक, फरीदाबाद। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मिड-डे मील सिर्फ दोपहर का भोजन नहीं, बल्कि उनकी पढ़ाई के साथ पोषण की जरूरत पूरी करने का भी एक अहम सहारा है।

लेकिन, इन बच्चों की थाली तक पोषण युक्त भोजन पहुंचाने वाली संस्था पिछले छह महीने से भुगतान का इंतजार कर रही है। शिक्षा विभाग की ओर से अप्रैल से सितंबर की राशि जमा नहीं की गई है। विभाग को अनामृता फाउंडेशन को करीब 3.70 करोड़ रुपये जमा करने हैं।

पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना जिले के 378 सरकारी स्कूलों में बाल वाटिका से आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले करीब 67 हजार है। इन विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत मिड-डे मील उपलब्ध कराया जाता है। विद्यार्थियों के लिए स्कूल में मिलने वाला भोजन दिन की एक महत्वपूर्ण जरूरत है। खासकर उन परिवारों के बच्चों के लिए जिनके लिए पौष्टिक भोजन की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में भोजन तैयार करने वाली संस्था पर बढ़ता आर्थिक दबाव केवल भुगतान का मामला नहीं, बल्कि हजारों विद्यार्थियों तक भोजन पहुंचाने वाली व्यवस्था की निरंतरता से भी जुड़ा है।

छह महीने से भुगतान नहीं, बढ़ता जा रहा आर्थिक बोझ अनामृता फाउंडेशन की ओर से बकाया राशि के भुगतान के लिए जिला उपायुक्त आयुष सिन्हा और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी पत्र लिखा गया है। मिडे डे मील का पैसा नहीं मिलने की वजह से फाउंडेशन के लिए भी विद्यार्थियों के लिए मेन्यू के अनुसार भोजन परोसना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है।