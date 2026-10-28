कूड़ा निस्तारण पर फरीदाबाद में बढ़ा विवाद, सेक्टर-28 में लोगों का प्रदर्शन; में 20 नवंबर तक का अल्टीमेटम

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। जिले में कूड़े को लेकर हंगामा थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि निगम की ओर से जहां पर कूड़ा डालने और निस्तारित करने की योजना तैयार की जाती है।

वहां के लोग भड़क जाते हैं। मंगलवार को केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा था कि प्रतापगढ़ निस्तारण प्लांट की क्षमता बढ़ाई जाएगी। जिसको लेकर लोगों के मन में डर बैठ गया कि वहां पर कूड़े का पहाड़ बड़ा कर दिया जाएगा।

इस समस्या को लेकर ही बुधवार को वार्ड-एक के पार्षद मुकेश डागर के साथ सैकड़ों लाेग सेक्टर-28 में केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर के निवास पर पहुंच गए। जहां पर मंत्री ने कहा कि तीन महीने में सारा कूड़ा निस्तारित करने का पूरा प्रयास रहेगा। इसके बाद प्रतापगढ़ में केवल एनआइटी का कूड़ा ही जाएगा।

औद्योगिक नगरी से 1200 टन कूड़ा औद्योगिक नगरी से 1200 टन कूड़ा प्रतिदिन निकलता है। जबकि 300 टन ही निस्तारित हो पा रहा है। 300 टन कूड़ा प्रतापगढ़ और मुजेड़ी में निस्तारित हो रहा है। बाकी कचरा शहर की सड़कों पर अलग-अलग पर डाला जा रहा है।

अब निगम ने पिछले माह भांकरी गांव के रकबे में आने वाली जमीन पर कूड़ा डालना शुरू किया था। जिसको लेकर ग्रामीणों ने धरना भी शुरू कर दिया था। इस दौरान उनको हटाने के प्रयास में पथराव भी हुआ। भाकरी में 20 नंवबर तक डलेगी कूड़ा मंगलवार को केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि भाकरी में केवल 20 नंवबर तक ही कूड़ा डलेगा। इसके साथ ही प्रतापगढ़ की क्षमता बढ़ाई जाएगी। जिसके बाद भांकरी गांव के लोग शांत हुए थे। लेकिन प्रतापगढ़ के लोगों की समस्या बढ़ गई थी।

लोगों ने कहा कि पहले से ही खड़ा कूड़े का पहाड़ लोगों ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि पहले ही वहां पर कूड़े का पहाड़ खड़ा हुआ है। अब ऐसे में उसकी क्षमता बढ़ने के साथ अधिक कूड़ा भी वहां पर डाला जाएगा। जिससे लोगों की परेशानी और अधिक बढ़ जाएगी। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तीन माह के भीतर सभी कलेक्शन प्वाइंट पर निस्तारण का काम शुरू हो जाएगा।

एनआइटी में एनआइटी का ही कूड़ा इसके बाद से केवल एनआइटी में एनआइटी का ही कूड़ा डाला जाएगा। मंत्री के आश्वासन के बाद भी कुछ लोग शांत नहीं हुए और उनकी गाड़ी के आगे लेट गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी के आगे लेटने वाले लोगों को हिरासत में ले लिया। जिनको सेक्टर-31 थाने ले जाकर कुछ देर बाद छोड़ दिया गया।

'प्रतापगढ़ में पहले ही कूड़े का पहाड़ खड़ा है। ऐसे में लोेगों के मन डर बैठ गया था कि वहां पर और अधिक कूड़ा डाला जाएगा। केंद्रीय राज्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि तीन माह के भीतर पूरे कूड़े को जीरो करने का प्रयास रहेगा। इसके साथ ही प्रतापगढ़ में केवल एनआइटी का कूड़ा ही डाला जाएगा।'