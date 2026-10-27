फरीदाबाद में जाम की झंझट होगा खत्म, नीलम पुल और सर्विस रोड के नीचे बनेगा अंडरपास; हाईवे से जुड़ेगा NIT

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। नीलम रेलवे पुल पर सुबह से शाम तक लगने वाले जाम से शहरवासियों को राहत दिलाने की तैयारी है। इसके लिए रेलवे ट्रैक और पुल की सर्विस रोड के नीचे से अंडरपास बनाने की योजना तैयार की जा रही है।

विधायक धनेश अदलखा की सिफारिश पर बनाई जा रही इस योजना के सिरे चढ़ने से एनआईटी क्षेत्र को सीधे हाईवे से जोड़ने का रास्ता साफ हो सकेगा। खास बात यह है कि प्रस्तावित अंडरपास से दोपहिया और तिपहिया वाहन चालक आवागमन कर सकेंगे। इससे नीलम पुल के ऊपर वाहनों का दबाव कम होने और जाम की समस्या से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। सुबह से शाम तक जाम, वाहन चालकों की परीक्षा नीलम रेलवे पुल शहर के प्रमुख मार्गों में शामिल है। यहां से प्रतिदिन बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं। सुबह कार्यालयों और औद्योगिक क्षेत्रों में जाने वाले लोगों की भीड़ के साथ ही शाम को घर लौटने के समय वाहनों का दबाव बढ़ जाता है।

इसके चलते पुल पर अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। कई बार वाहन चालकों को थोड़ी दूरी तय करने में भी काफी समय लग जाता है। जाम का असर आसपास के मार्गों पर भी दिखाई देता है। इससे नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और अन्य वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ती है।

सर्विस रोड और रेलवे ट्रैक के नीचे बनेगा रास्ता योजना के तहत पुल की सर्विस रोड और रेलवे ट्रैक के नीचे से अंडरपास बनाने की तैयारी है। इसका उद्देश्य ऐसे वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराना है, जिन्हें एनआईटी क्षेत्र से हाईवे की ओर जाना होता है।

फिलहाल इन वाहनों का दबाव नीलम पुल पर भी पड़ता है। अंडरपास बनने के बाद दोपहिया और तिपहिया वाहन चालकों को पुल के ऊपर से गुजरने की मजबूरी नहीं रहेगी। इससे पुल पर वाहनों की संख्या कम करने में मदद मिल सकती है।