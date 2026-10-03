दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के किनारे डंपिंग यार्ड बना 'आग का गोला', आसमान में दूर-दूर तक छाया धुएं का गुबार

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे किनारे स्थित एत्मादपुर में बने कूड़े के खत्ते में शनिवार शाम अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें तेज होने के साथ ही आसपास धुएं का घना गुबार छा गया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया।

दमकल कर्मचारियों ने आग को फैलने से रोकने के लिए लगातार पानी की बौछार की। कई घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। घटना के चलते एक्सप्रेसवे के आसपास धुआं फैलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।