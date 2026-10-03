दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के किनारे डंपिंग यार्ड बना 'आग का गोला', आसमान में दूर-दूर तक छाया धुएं का गुबार
DME के किनारे एत्मादपुर में कूड़े के ढेर में भीषण आग लग गई, जिससे घना धुआं फैल गया और लोगों ...और पढ़ें
HighLights
एत्मादपुर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे किनारे कूड़े के ढेर में आग लगी।
आग से घना धुआं फैला, एक्सप्रेसवे पर आवाजाही प्रभावित हुई।
दमकल कर्मियों ने कई घंटों बाद आग पर पाया काबू।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे किनारे स्थित एत्मादपुर में बने कूड़े के खत्ते में शनिवार शाम अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें तेज होने के साथ ही आसपास धुएं का घना गुबार छा गया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया।
दमकल कर्मचारियों ने आग को फैलने से रोकने के लिए लगातार पानी की बौछार की। कई घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। घटना के चलते एक्सप्रेसवे के आसपास धुआं फैलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
स्थानीय निवासी केतन सूरी ने बताया कि यहां अक्सर कूड़े में कोई आग लगा देता है। जिससे आसपास की सोसायटी में रहने वाले लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
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