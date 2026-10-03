फरीदाबाद में सीवर ओवरफ्लो से हाहाकार, बुजुर्ग महिला का हाथ टूटा; निगम की लापरवाही उजागर

एनआईटी विधायक रोज नारियल फोड़ रहे हैं। लेकिन हमारी गली की तरफ उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। निगम अधिकारियों से जब गली बनवाने और सीवर ओवरफ्लो का समाधान करने के लिए कहो तो वह कहते हैं फाइल गुम हो गई है। नई फाइल बनवाई जाएगी। - बबलू, तोमर

2012 में गली का निर्माण कराया था। उसके बाद से अधिकारी वार्ड-6 की गली नंबर सात बी को भूल ही गए है। सीवर का पानी ओवरफ्लो होकर घरों मे प्रवेश कर रहा हैं। लोग अपने मकान खाली करके किराए पर रहे हैं। क्योंकि इतनी खराब हालत में तो मकान बिकेगा भी नहीं। - अमन शर्मा

गंदे पानी में गिरकर मेरा हाथ टूट चुका है। क्योंकि रात के समय यह गंदा पानी दिखाई नहीं देता है। गली में रहने वाली अन्य महिलाएं भी घायल हो चुकी है। निगम समाधान करने को तैयार नहीं है। - सरबजीत कौर

मुझे इस गली में रहते हुए 15 साल से अधिक हो गए है। लेकिन गली के हालात नहीं बदले हैं। इस बार तो विधायक भी भाजपा है। फिर हम लोगों के साथ नइंसाफी की जा रही है। विधायक और पार्षद सुनवाई को तैयार नहीं है। मेरे घर में गंदा पानी प्रवेश कर चुका है। - हेमा भाटिया

वार्ड-6 की सात नंबर गली में कुछ समय पहले सीवर साफ करवाया गया था। सड़क बनाने को लेकर टेंडर लगाने की तैयारी है। फाइल गुम होने की बात तो पूरी तरह से गलत है। कोशिश होगी कि दीपावाली से पहले काम शुरू करवा दिया जाए। - सतपाल सिंह, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम

यह भी पढ़ें- फरीदाबाद बोरवेल हादसा: 2 घंटे तक सुनाई देती रही नेहा की आवाज, पिता पुकारते रहे नाम; फिर छा गया सन्नाटा



