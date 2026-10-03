फरीदाबाद में सीवर ओवरफ्लो से हाहाकार, बुजुर्ग महिला का हाथ टूटा; निगम की लापरवाही उजागर
फरीदाबाद के वार्ड-6 में सीवर ओवरफ्लो से घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोग पलायन कर रहे हैं और ...और पढ़ें
HighLights
वार्ड-6 में सीवर ओवरफ्लो से घरों में गंदा पानी घुसा।
बुजुर्ग महिला सरबजीत कौर का हाथ गंदे पानी में गिरकर टूटा।
लोग मकान छोड़कर किराए पर रहने को मजबूर, निगम पर आरोप।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में नगर निगम के तमाम दावों के बावजूद भी लोग सीवर ओवरफ्लो की समस्या से परेशान है। वार्ड-6 की गली नंबर 7बी में सीवर और जाम नालियों का पानी घरों में प्रवेश कर चुके हैं।
बताया गया कि स्थिति इतनी अधिक खराब हो चुकी हैं लोग अपने मकान पर ताला लगाकर अब किराए का मकान तलाशने लगे हैं। लोगाें का कहना है कि नगर निगम के इन अधिकारियों, पार्षद और विधायक से समाधान की उम्मीद कम है।
सरबजीत कौर का हाथ टूटा
वहीं, लोगों का कहना है कि जब अधिकारियों के पास जाते हैं तो वह कहते हैं कि गली में सीवर ओवरफ्लो और आरएमएसी करवाने के लिए फाइल बनाई थी। वह गुम हो गई है। नई फाइल बनाने में समय लगेगा। गंदे पानी में गिरकर सरबजीत कौर का हाथ भी टूट चुका है।
इसके अलावा गली में रहने वाले अन्य बुजुर्ग भी घायल हो गए है। इस गली में 50 से अधिक परिवार रहते हैं। लोगों का कहना है कि उनके आसपास की सभी गलियां बन चुकी है। उनकी गली का निर्माण जानबूझ कर नहीं किया जा रहा है। लोगों ने सोमवार को एकत्र होकर विधायक और पार्षद के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की।
एनआईटी विधायक रोज नारियल फोड़ रहे हैं। लेकिन हमारी गली की तरफ उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। निगम अधिकारियों से जब गली बनवाने और सीवर ओवरफ्लो का समाधान करने के लिए कहो तो वह कहते हैं फाइल गुम हो गई है। नई फाइल बनवाई जाएगी। - बबलू, तोमर
2012 में गली का निर्माण कराया था। उसके बाद से अधिकारी वार्ड-6 की गली नंबर सात बी को भूल ही गए है। सीवर का पानी ओवरफ्लो होकर घरों मे प्रवेश कर रहा हैं। लोग अपने मकान खाली करके किराए पर रहे हैं। क्योंकि इतनी खराब हालत में तो मकान बिकेगा भी नहीं। - अमन शर्मा
गंदे पानी में गिरकर मेरा हाथ टूट चुका है। क्योंकि रात के समय यह गंदा पानी दिखाई नहीं देता है। गली में रहने वाली अन्य महिलाएं भी घायल हो चुकी है। निगम समाधान करने को तैयार नहीं है। - सरबजीत कौर
मुझे इस गली में रहते हुए 15 साल से अधिक हो गए है। लेकिन गली के हालात नहीं बदले हैं। इस बार तो विधायक भी भाजपा है। फिर हम लोगों के साथ नइंसाफी की जा रही है। विधायक और पार्षद सुनवाई को तैयार नहीं है। मेरे घर में गंदा पानी प्रवेश कर चुका है। - हेमा भाटिया
वार्ड-6 की सात नंबर गली में कुछ समय पहले सीवर साफ करवाया गया था। सड़क बनाने को लेकर टेंडर लगाने की तैयारी है। फाइल गुम होने की बात तो पूरी तरह से गलत है। कोशिश होगी कि दीपावाली से पहले काम शुरू करवा दिया जाए। - सतपाल सिंह, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम
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