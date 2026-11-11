फरीदाबाद में महिलाओं के विवाद में हस्तक्षेप करना पड़ा महंगा, युवक पर ईंट से हमला

हरेंद्र नागर, फरीदाबाद। बड़खल में दो महिलाओं के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में बीच-बचाव करना एक युवक को भारी पड़ गया।

आरोप है कि कुछ घंटे बाद महिला के पति ने युवक को रास्ते में रोककर उसके सिर पर ईंट से हमला कर दिया। बड़खल निवासी सराफत अली के अनुसार, आठ नवंबर को पड़ोस में रहने वाली दो महिलाएं पैसों को लेकर झगड़ रही थीं।