फरीदाबाद में महिलाओं के विवाद में हस्तक्षेप करना पड़ा महंगा, युवक पर ईंट से हमला
फरीदाबाद के बड़खल में दो महिलाओं के पैसों के विवाद में बीच-बचाव करने पर एक युवक पर हमला हुआ। महिला ...और पढ़ें
HighLights
युवक ने दो महिलाओं के पैसों के विवाद में हस्तक्षेप किया।
महिला के पति ने युवक के सिर पर ईंट मारी।
पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों की जांच कर रही है।
हरेंद्र नागर, फरीदाबाद। बड़खल में दो महिलाओं के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में बीच-बचाव करना एक युवक को भारी पड़ गया।
आरोप है कि कुछ घंटे बाद महिला के पति ने युवक को रास्ते में रोककर उसके सिर पर ईंट से हमला कर दिया। बड़खल निवासी सराफत अली के अनुसार, आठ नवंबर को पड़ोस में रहने वाली दो महिलाएं पैसों को लेकर झगड़ रही थीं।
सिर पर ईंट से कर दिया हमला..
वह उन्हें शांत कराने पहुंचे तो एक महिला से उनकी कहासुनी हो गई। उस समय मामला शांत होने पर वह घर लौट आए।
सराफत का आरोप है कि रात करीब नौ बजे शादी समारोह से लौटते समय महिला के पति ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और सिर पर ईंट मार दी।
दोनों से पूछताछ जारी
इसके बाद गली के कोने पर महिला के परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उनके साथ मारपीट की। घायल युवक ने अनखीर चौकी में शिकायत दी है। पुलिस के अनुसार, महिला पक्ष की ओर से भी शिकायत मिली है। दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।