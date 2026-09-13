फरीदाबाद में ट्यूशन पढ़ रहे बच्चों पर गिरा लिंटर का प्लास्टर, आधा दर्जन घायल; तीन के सिर में लगी चोट

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। बल्लभगढ़ पंजाबी मोहल्ले में शनिवार देर शाम मकान के आंगन में ट्यूशन पढ़ रहे स्कूली बच्चों पर अचानक लिंटर का प्लास्टर गिर गया। हादसे में करीब आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए, जिनमें तीन के सिर में चोट लगी है।

घटना की जानकारी मिलते ही बच्चों के स्वजन मौके पर पहुंच गए। संकरी गली होने के कारण घायल बच्चों को बाहर निकालकर उपचार के लिए ले जाने में भी परेशानी हुई। अचानक हुए हादसे से स्वजन काफी चिंतित नजर आए।