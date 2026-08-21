एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में टला हादसा, बाल रोग वार्ड में प्लास्टर गिरा; एक बच्चे के सिर में चोट

जागरण संवाददाता, आगरा। एसएन मेडिकल काॅलेज एवं अस्पताल की इमरजेंसी के प्रथम तल पर स्थित बाल रोग वार्ड में शुक्रवार दोपहर में प्लास्टर गिर गया। प्लास्टर का कुछ हिस्सा 10 वर्ष के बालक पर गिरा। उसके सिर और सीने में चोट लगी है उसे इमरजेंसी के ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया है।

प्लास्टर गिरने से बाल रोग वार्ड में अफरा तफरी मच गई, यहां भर्ती गंभीर बच्चों को बाल रोग विभाग के वार्ड में शिफ्ट किया गया है। एसएन इमरजेंसी के प्रथम तल पर बाल रोग वार्ड है। इमरजेंसी में आने वाले गंभीर बच्चों को वार्ड में भर्ती किया जाता है। दोपहर में वार्ड के एक हिस्से का प्लास्टर गिर गया, प्लास्टर का कुछ हिस्सा ऑक्सीजन सपोर्ट पर भर्ती 10 वर्ष के अमर पर गिरा।