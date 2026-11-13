जिस दिन मिलना था प्रमोशन, उसी दिन पहुंच गया हवालात, फरीदाबाद में 3 लाख की घूस लेते JE रंगे हाथ गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसवी एवं एसीबी) की गुरुग्राम टीम ने शुक्रवार को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी), फरीदाबाद में तैनात जूनियर इंजीनियर सुरेंद्र कुमार को तीन लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

खास बात यह है कि आरोपी जेई को इसी दिन एसडीओ के पद पर प्रमोट होना था, लेकिन प्रमोशन से कुछ घंटे पहले ही वह विजिलेंस के जाल में फंस गया। मामला फरीदाबाद के सेक्टर-76 और 78 में भूमिगत बिजली केबल बिछाने के 10.50 करोड़ रुपये के टेंडर से जुड़ा है। इस काम का ठेका शिकायतकर्ता की फर्म को मिला था। शिकायत के अनुसार, काम के एवज में 3.46 करोड़ रुपये की राशि जारी होने के बाद जेई सुरेंद्र कुमार ने दो प्रतिशत कमीशन के रूप में सात लाख रुपये की मांग की थी। तीन लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार शिकायतकर्ता ने इसकी जानकारी एसवी एवं एसीबी को दी। शिकायत की जांच के बाद गुरुग्राम विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और शुक्रवार को तीन लाख रुपये की रिश्वत की पहली किस्त लेते हुए जेई को मौके पर ही दबोच लिया।