प्रवीण कौशिक, फरीदाबाद। फरीदाबाद में सोमवार को दुनिया के 75 देशों के विशेषज्ञ भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने की रणनीति बनाने के लिए जुटे। अमृता विश्व विद्यापीठम के परिसर में सातवें विश्व भूस्खलन मंच का शुभारंभ हुआ।

भारत और दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय मंच को केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने संबोधित किया।

700 से अधिक शोधपत्र और सार हुए प्राप्त

आयोजन में 700 से अधिक शोधपत्र और सार प्राप्त हुए हैं। यहां भूस्खलन की पूर्व चेतावनी, आधुनिक तकनीक, जोखिम आकलन और सुरक्षित निर्माण जैसे मुद्दों पर मंथन हो रहा है।

साथ ही भूस्खलन से बचाव के लिए प्रस्तावित फरीदाबाद घोषणा-पत्र भी विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। बता दें अमृता ने 2006 में भूस्खलन अनुसंधान शुरू किया था।

विश्वविद्यालय ने केरलम के मुन्नार में पूर्व चेतावनी के लिए वायरलेस सेंसर नेटवर्क विकसित किया और बाद में सिक्किम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता-सक्षम निगरानी का विस्तार किया।

एआई की भी ले रहे मदद

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा भारत भूस्खलन जोखिम से निपटने के अपने दृष्टिकोण को लगातार सशक्त कर रहा है। आपदा के बाद कार्रवाई करने से आगे बढ़कर रोकथाम, पूर्वानुमान और तैयारी में निवेश किया जा रहा है।

हिमालय और पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिमी घाट तक फैली देश की विविध भौगोलिक परिस्थितियों के कारण निरंतर शोध और समन्वय का विशेष महत्व है। हम भूस्खलन संवेदनशीलता के मानचित्रण और पूर्वानुमान का विस्तार कर रहे हैं, बेहतर डेटाबेस तैयार कर रहे हैं और जोखिम आकलन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए भू-स्थानिक तकनीकों, उपग्रह अवलोकनों, सेंसर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

मंच की अध्यक्ष और अमृता विश्व विद्यापीठम की प्रो-वाइस चांसलर डॉ मनीषा विनोदिनी रमेश और अंतरराष्ट्रीय भूस्खलन संघ के अध्यक्ष प्रो. जेल्को अर्बानास ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ श्रीनिवास कुमार तुम्माला, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य एवं विभागाध्यक्ष डॉ कृष्ण एस. वत्सा और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक दिनेश विट्ठलराव गनवीरभी शामिल हुए।