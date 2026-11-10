फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों में ड्यूल डेस्क का वादा अधूरा, सर्दी में फर्श पर ठिठुरेंगे 15 हजार नौनिहाल

निभा रजक, फरीदाबाद। जिले के सरकारी स्कूलों के 15 हजार से अधिक नौनिहाल इस वर्ष भी ड्यूल डेस्क के अभाव में ठिठुरती हुई सर्दी में टाट-पट्टी पर बैठकर पढ़ाई करेंगे।

ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक स्कूलों में ड्यूल डेस्क पहुंचने शुरु नहीं हुए हैं, जबकि दो मार्च को बजट भाषण में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक नवंबर से स्कूलों में ड्यूल डेस्क पहुंचाने की घोषणा की थी। अक्टूबर में ड्यूल डेस्क की खरीद होनी थी, लेकिन विभाग और सरकार अभी टेंडर प्रक्रिया में ही उलझे हैं।

गर्मी गुजर गया लेकिन सर्दी का क्या? फरीदाबाद और बल्लभगढ़ ब्लाक में 378 राजकीय प्राथमिक, उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में बाल वाटिका से लेकर बारहवीं तक के विद्यार्थियों की संख्या लगभग एक लाख है। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार ड्यूल डेस्क नहीं है।

ऐसे में विद्यार्थी टाट-पट्टी पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। गर्मी में जैसे-तैसे गुजर हो गया, लेकिन सर्दी में विद्यार्थियों की परेशानी बढ़ जाएगी। क्योंकि स्कूलों में खिड़कियां और दरवाजे भी टूटे हुए हैं, जिससे तेज हवा आती है, ऊपर से विद्यार्थी फर्श पर बैठते हैं।

विद्यार्थियों के अनुसार डेस्क नहीं सबसे ज्यादा बुरे हालात राजकीय प्राथमिक पाठशाला मुजेसर, राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला ओल्ड फरीदाबाद, राजकीय प्राथमिक पाठशाला न्यू जनता कॉलोनी और राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक पाठशाला सारन, झाड़सेतली तथा फतेहपुर बिल्लौच के स्कूलों के हैं। यहां विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार ड्यूल डेस्क ही नहीं है।

दो साल से नहीं हुई ड्यूल डेस्क की खरीद सरकारी स्कूलों को ड्यूल डेस्क के लिए वर्ष 2023 में बजट जारी किया गया था, इसके बाद 2024 और 2025 में न ही राशि जारी की गई और न निदेशालय की ओर से डेस्क भेजे गए। स्कूल मुखियाओं के मुताबिक तीन वर्ष पहले एक ड्यूल डेस्क की कीमत 6600 रुपये थी।