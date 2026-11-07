दीवाली में कंपनी से बोनस नहीं मिलने पर सड़क पर उतरे नाराज कर्मचारी, प्रबंधन के खिलाफ किया विरोध-प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-58 स्थित निजी एक्सपोर्ट कंपनी के कर्मचारियों ने दिवाली पर बोनस और मिठाई नहीं मिलने से नाराज होकर विरोध प्रदर्शन किया। सड़क पर उतरकर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। लेकिन प्रबंधन की ओर से सुनवाई नहीं की गई।

प्रदर्शन कर रहे आशीष, सुमन और रेखा सहित अन्य कर्मचारियों ने कहा कि पूरे साल मेहनत व लगन से कंपनी के लिए काम करते हैं। क्या है कर्मचारियों का आरोप? कर्मचारियों का कहना है कि त्योहार के मौके पर बोनस तथा मिठाई मिलने से कर्मचारियों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल बनता है। ऐसे में दिवाली पर किसी तरह की सौगात नहीं मिलने से उनकी उम्मीदों को झटका लगा है।