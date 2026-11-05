40 मिनट का सफर अब 10 मिनट में, फरीदाबाद में एलिवेटेड रोड को मंजूरी; 5 लाख लोगों को मिलेगी जाम से राहत

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सैनिक कॉलोनी मोड़ से ग्रेटर फरीदाबाद तक बनने वाली एलिवेटेड सड़क शहर की कनेक्टिविटी की तस्वीर बदल देगी। इस परियोजना से न केवल लोगों का सफर आसान होगा, बल्कि ग्रेटर फरीदाबाद के प्रॉपर्टी कारोबार को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।

सड़क बनने की संभावना से ही रियल एस्टेट कारोबारियों, बिल्डरों और निवेशकों के चेहरे खिलने लगे हैं। बिल्डर लॉबी भी इसे अपने कारोबार के लिए बड़ी राहत के रूप में देख रही है। फिलहाल शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में सामान्य दिनों में 30 से 40 मिनट का समय लग जाता है। व्यस्त समय और वर्षा के दौरान यही सफर एक घंटे या इससे भी अधिक का हो जाता है।

बेहतर कनेक्टिविटी से पहुंच होगी आसान जगह-जगह जाम, जलभराव और खराब यातायात व्यवस्था लोगों की परेशानी बढ़ा देती है। ऐसे में एलिवेटेड सड़क बनने के बाद यह दूरी महज 10 मिनट में तय होने की उम्मीद जताई जा रही है।