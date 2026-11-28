जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सराय ख्वाजा स्थित गेस्ट हाउस में डीयू की छात्रा अरुणा की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी विपिन यादव को गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपी ने बताया है कि दोनों प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, मगर परिवार वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए दोनों ने आत्महत्या करने की सोची।

जहरीला पदार्थ पिलाकर फरार हुआ आरोपी

23 नवंबर को गेस्ट हाउस में उसने अरुणा को जहरीला पदार्थ पिला दिया, मगर खुद हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसके बाद उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे गई।

इसलिए वह पुलिस को गुमराह करने के लिए कंफेशन नोट में नहर में कूदने की बात लिखकर फरार हो गया। वह अपने गांव टीका मांडिया पूर्वा खडकपुर जिला अमेठी में छिपा हुआ था। क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने उसे वहां से गिरफ्तार कर तीन दिन के रिमांड पर लिया है।