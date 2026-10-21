खाने में नींद की गोलियां दीं, फिर मारी गोली; फरीदाबाद में ससुर की हत्या करने वाली बहू और प्रेमी को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। संपत्ति अपने नाम कराने के लिए ससुर की गोली मारकर हत्या कराने वाली बहू और उसके प्रेमी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। बल्लभगढ़ की फ्रेंड्स कॉलोनी में 20 जनवरी 2022 की रात भरत सिंह भाटी की हत्या की गई थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने बहू गीता और उसके प्रेमी दलीप उर्फ सैंडी उर्फ कालिया को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। गीता पर दो लाख रुपये और दलीप पर 2.10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। मामले की जानकारी लीगल एड एडवोकेट रविंदर गुप्ता ने दी।

अभियोजन के अनुसार, भरत सिंह की संपत्ति उनके नाम थी। उनके सौतेले बेटे विनोद की पत्नी गीता संपत्ति अपने नाम कराना चाहती थी और इसके लिए ससुर पर दबाव डाल रही थी। जब वह नहीं माने तो गीता ने उनकी हत्या की साजिश रची।