फरीदाबाद की मंडी में फल-सब्जी के रेट में बदलाव, सेब 150 तो आलू हुआ 5 रुपये किलो; देखें ताजा भाव

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। औद्योगिक नगरी की डबुआ मंडी में फल और सब्जियों के दाम में उतार-चढ़ाव जारी है। मानसून शुरू होने के साथ एक बार फिर कुछ फल-सब्जियों के थोक भाव बढ़े हैं।

हालांकि, कुछ उत्पादों के दाम में मामूली गिरावट भी दर्ज की गई है। मंडी में आवक और स्टाक के अनुसार इनके भाव में बदलाव हो रहा है।

कम आवक से बढ़ सकते हैं दाम

मंडी में किसी फल या सब्जी की आवक अधिक होने पर उसके दाम कम हो सकते हैं, जबकि स्टाक कम होने पर भाव बढ़ जाते हैं। मानसून के दौरान सब्जियों और फलों की कीमतों में और चढ़ाव आने की संभावना जताई जा रही है।