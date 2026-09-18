फरीदाबाद में RWA के वित्तीय रिकार्ड देने के बदले 45 हजार रिश्वत मांगी, 20 हजार लेते क्लर्क गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। पूर्व आरडब्ल्यूए कार्यकाल से जुड़े वर्ष 2018 से अब तक के वित्तीय रिकार्ड उपलब्ध कराने के एवज में 45 हजार रुपये रिश्वत मांगना रजिस्ट्रार, फर्म एवं सोसायटी-कम-जिला औद्योगिक केंद्र कार्यालय के क्लर्क को भारी पड़ गया।

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसवी एंड एसीबी) की फरीदाबाद टीम ने शुक्रवार को क्लर्क राहुल त्यागी को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया।शिकायतकर्ता ने एसवी एंड एसीबी को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि वित्तीय रिकार्ड उपलब्ध कराने के बदले क्लर्क उससे 45 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा है।