जागरण संवाददात, फरीदाबाद। 87.60 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में तिहाड़ जेल में बंद आरोपित को गंभीर बीमारियों के आधार पर भी जमानत नहीं मिली। आरोपित को 23 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार किया गया था।

फरीदाबाद के साइबर क्राइम एनआइटी थाने में दर्ज मामले में आरोप है कि शेयर बाजार में भारी मुनाफे का झांसा देकर शिकायतकर्ता प्रवीण कुमार सिंघल से 87.60 लाख रुपये ठगे गए।

तिहाड़ जेल के टीबी वार्ड में रह रहा आरोपी

जांच में आरोपित की कंपनी के बैंक खाते में 5.50 लाख रुपये पहुंचने की बात सामने आई। इस बैंक खाते के खिलाफ आइसीजेएस डाटा में 35 शिकायतें दर्ज मिली हैं। जेल प्रशासन की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपित को टीबी वार्ड में भर्ती रखकर दवाइयां और विशेष प्रोटीन डाइट दी जा रही है।