फरीदाबाद में एंबुलेंस फ्यूल घोटाला: बिना चली गाड़ियों का 50 लाख का डीजल गबन, जांच शुरू

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित एंबुलेंस के मामले में बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है। कई कर्मचारी बिना चलाए ही एंबुलेंस का लगभग 50 लाख रुपये का फ्यूल ही पी गए।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यह मामला मिशन के अधिकारियों के पास तब सामने आया, जब पता कि कई एंबुलेंस सर्विस के लिए गई हुईं थीं और इन्हीं के नाम से बनाए गए फ्यूल कार्ड से डीजल की खरीदारी की गई।

मिशन ने शुरू की पड़ताल इसके बाद जब मिशन की ओर से पड़ताल शुरू की गई तो स्थिति सामने आई। अभी बारीकी से इस मामले में जांच की जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य निदेशक की ओर से चार अधिकारियों की जांच कमेटी बना दी गई है।

बता दें कि प्रत्येक जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत रेफरल ट्रांसपोर्ट स्कीम चल रही है। स्कीम के तहत गर्भवती या अन्य मरीजों को अस्पताल तक लाने व जाने के लिए लगभग 20 एंबुलेंस चल रही हैं। हर एंबुलेंस के नाम से पेट्रो कार्ड भी दिया जाता है, जिसके प्रयोग के लिए मुख्यालय से अनुमति मिलती है। यह कार्ड एंबुलेंस का चालक इस्तेमाल करता है। इसके अलावा जब कभी एंबुलेंस खराब होती है, तो उसकी मरम्मत भी की जाती है।

मिशन के अधिकारियों के सामने पिछले दिनों ऐसी एंबुलेंस का रिकार्ड सामने आया, जो सर्विस के लिए गईं हुई थीं। जिला स्वास्थ्य विभाग के रिकार्ड के अनुसार अधिकांश एंबुलेंस डीजल से चल रही हैं। चार एंबुलेंस अभी नहीं चल रही हैं। इन्हीं एंबुलेंस के नाम पर खेल किया गया है।