पटना में नकली बिसलेरी पानी बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई, 3 दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड

जागरण संवाददाता, पटना। खाद्य संरक्षा विभाग की छापेमारी में डुप्लीकेट बिसलेरी के नाम पर पानी की बिक्री और लेबलिंग में गंभीर गड़बड़ी सामने आई है।

विभाग की टीम ने सोमवार को पटना के चार प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर जब्त कर नष्ट किया। इनमें एस हाइड्रेला में दूसरे प्रतिष्ठान का पता और लाइसेंस नंबर इस्तेमाल किया जा रहा था।

कार्रवाई के बाद एस हाइड्रेला, मां एंटरप्राइजेज और कृष्णा एंटरप्राइजेज के खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। आदित्य एंटरप्राइजेज को 14 दिनों का सुधार नोटिस दिया गया है।

खाद्य संरक्षा विभाग की टीम ने मनोहरपुर-कचुआरा स्थित एस हाइड्रेला के निरीक्षण में बिसलेरी के नाम से डुप्लीकेट पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर पाया। यहां से 1.5 लीटर की 1500 बोतलें और 500 मिलीलीटर की 900 बोतलें जब्त कर नष्ट की गईं।

कुल 2400 लीटर पानी पर कार्रवाई हुई। जांच में उत्पाद के लेबल पर किसी दूसरे प्रतिष्ठान का पता और लाइसेंस नंबर अंकित मिला। इसके अलावा परिसर में साफ-सफाई की कमी, कर्मचारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट का अभाव और उत्पादन कर्मियों के लिए निर्धारित यूनिफार्म की व्यवस्था नहीं थी।