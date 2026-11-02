फरीदाबाद एडीसी का आदेश, एसआईआर से संबंधित आपत्तियों का करें निपटारा

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) अंजलि श्रोत्रिया ने अधिकारियों से कहा है कि मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत लंबित दावे-आपत्तियों का निबटारा करके शून्य करें।

मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन से संबंधित प्रत्येक आवेदन की पूरी सतर्कता से जांच करें। किसी भी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करते समय निर्धारित दिशा-निर्देशों और दस्तावेजों का पूरी तरह पालन करें।

एसआईआर को लेकर ली गई पूरी रिपोर्ट

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए.श्रीनिवास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एसआईआर के बारे में रिपोर्ट ली। इस मौके पर प्रशासन की तरफ से अतिरिक्त उपायुक्त अंजलि श्रोत्रिया रिपोर्ट दे रही थी।

उनके साथ सीईओ जिला परिषद शिखा, बड़खल एसडीएम त्रिलोक चंद, फरीदाबाद एसडीएम डा. हनी बंसल, बल्लभगढ़ एसडीएम मयंक भारद्वाज, सीटीएम अंकित कुमार प्रमुख रूप से मौजूद थे।

अपात्र आवेदनों की भी की जाए जांच

श्रोत्रिया ने फॉर्म नंबर-छह, सात और आठ से संबंधित लंबित आवेदनों की नियमित निगरानी करते हुए उनका प्राथमिकता पर निपटारा किया जाए, ताकि किसी भी स्तर पर अनावश्यक पेंडेंसी न रहे। जिन आवेदनों में दस्तावेजों की कमी, आयु संबंधी त्रुटि या अन्य तकनीकी समस्या है, उनकी पहचान कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें।