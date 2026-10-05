फरीदाबाद में पड़ोसी ने 11 साल के बच्चे को चाकू मारकर उतारा मौत के घाट, मौके पर पहुंची क्राइम ब्रांच
फरीदाबाद के सेक्टर-56 स्थित आशियाना फ्लैट में 11 वर्षीय कन्नू की उसके पड़ोसी अतुल ने चाकू मारकर हत्या कर दी। ...और पढ़ें
HighLights
फरीदाबाद में 11 वर्षीय कन्नू की हत्या।
पड़ोसी अतुल ने चाकू मारकर की वारदात।
पुलिस और क्राइम ब्रांच कर रही है जांच।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद के सेक्टर-56 स्थित आशियाना फ्लैट में कन्नू नामक 11 वर्षीय बच्चे की पड़ोस के ही अतुल ने चाकू मार कर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंची हैं।
पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम अभी पूरे मामले की जांच कर रही है। हत्या का कारण अभी सामने नहीं आया है। जांच में जल्द ही वारदात के पीछे की वजह सामने आएगी।
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