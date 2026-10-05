जैतपुर में पुराने बाइक विवाद ने लिया खूनी मोड़, गोली लगने से एक घायल, दो नाबालिग गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट-दो में रविवार रात पुराने विवाद में गोली चलने का मामला सामने आया है। गोली लगने से जहां एक व्यक्ति घायल हो गया, वहीं पुलिस ने देसी पिस्टल के साथ दो नाबालिगों आरोपितों को पकड़ा है।

पूछताछ के दौरान पता चला कि पांच मार्च को एक तरफ मोहम्मद कामिल, महबूब अली और मोहम्मद हसीन और दूसरी तरफ अनस और सुहैल के बीच बाइक छूने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पर कैंची से हमला किया था। इसे लेकर कालिंदी कुंज थाने में एफआइआर भी दर्ज है।

वहीं, आशंका जताई जा रही है कि गोली चलने की घटना को उसी पुरानी दुश्मनी के कारण दो नाबालिगों ने अंजाम दिया है। मौके से एक खाली कारतूस और एक गोली का सिरा (बुलेट हेड) बरामद किया गया। क्राइम व फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए हैं।

दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार के मुताबिक रात लगभग 8:41 बजे कालिंदी कुंज थाने को बी-433, गली नंबर पांच और छह के बीच एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना मिली। टीम मौके पर पहुंची तो स्थानीय पूछताछ से पता चला कि घायल नाबालिग (निवासी मीरा सराय, काज़ी सराय, अमरोहा, उत्तर प्रदेश), जो जैतपुर की खड्डा कॉलोनी में एक सैलून चलाता है, उसे जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट-दो में सैफ जनरल स्टोर के बाहर गोली लगी थी। उसे उसका ममेरा भाई मोहम्मद कामिल (निवासी गली नंबर दो, ए-ब्लॉक, खड्डा कालोनी) सफदरजंग अस्पताल ले गए।