दहशत फैलाने के लिए वॉट्सएप पर डालता था पिस्टल के साथ फोटो, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पालम से आरोपी को दबोचा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अपने साथियों के बीच दबदबा बढ़ाने और इलाके में लोगों को डराने धमकाने के लिए अवैध हथियार रखने वाले एक आरोपी को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है।

आरोपी की पहचान पालम कॉलोनी के अंशु के रूप में हुई है, जिसके कब्जे से दो कट्टे, दो कारतूस और एक एयर गन बरामद हुई है।

इसके अलावा उसका मोबाइल भी पुलिस ने जब्त किया है, जिसमें आरोपी ने अवैध हथियारों के साथ वॉट्सएप स्टेट्स लगाया हुआ था। पुलिस इससे पूछताछ कर मामले में आगे की जांच कर रही है।

शूटरों पर पैनी नजर

क्राइम ब्रांच के उपायुक्त हर्ष इंदौरा के मुताबिक, टीम शूटरों और हथियार सप्लाई करने वालों पर बदमाशों पर नजर रख रही थी। निगरानी के दौरान, सब इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह को गुप्त जानकारी मिली आरोपी अंशु पालम गांव इलाके में मौजूद है।