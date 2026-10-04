दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, शातिर अपराधी 'पव्वा' गिरफ्तार; अवैध हथियार संग लूटी गई रकम और दस्तावेज बरामद

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में शाहबाद डेयरी थाना पुलिस ने 19 वर्षीय शिवम उर्फ पव्वा को अवैध पिस्तौल और दो कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है।

वहीं, जांच के दौरान पुलिस ने उसके एक लूट की वारदात में शामिल होने का भी पता लगाया। आरोपी की निशानदेही पर शिकायतकर्ता की लूटी गई कुछ रकम और पहचान संबंधी दस्तावेज बरामद किए गए हैं।

पुलिस के अनुसार, एक अक्टूबर को टीम प्रह्लाद विहार के सेक्टर-25 स्थित पंच मंदिर के पास खुले मैदान में गश्त कर रही थी। इसी दौरान अवैध हथियार लेकर एक युवक के मौजूद होने की सूचना मिली।

पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शिवम को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक देशी पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस मिले। इसके बाद शाहबाद डेयरी थाने में आर्म्स एक्ट की धारा की तहत मामला दर्ज की गई।