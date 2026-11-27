जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की दौड़ में बल्लभगढ़ के विद्यार्थी फरीदाबाद ब्लॉक के मुकाबले पिछड़ गए हैं। नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं के प्रति यहां के विद्यार्थियों में अपेक्षित रुझान नहीं दिख रहा है।

मिशन बुनियाद और सुपर-100 योजना के तहत पूरे ब्लॉक से केवल 330 विद्यार्थियों ने ही आवेदन किया है। जबकि फरीदाबाद ब्लॉक के विद्यार्थियों की संख्या 2,654 है। कुल आवेदनों में बल्लभगढ़ की हिस्सेदारी करीब 12.4 प्रतिशत ही है।

मिशन बुनियाद और सुपर-100 का उद्देश्य

मिशन बुनियाद और सुपर-100 का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों को भी बड़े सपने देखने तथा उन्हें पूरा करने का अवसर देना है। निजी कोचिंग संस्थानों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना कई परिवारों के लिए आर्थिक रूप से मुश्किल होता है।

ऐसे में सरकारी योजनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को नि:शुल्क तैयारी का अवसर दिया जाता है। इससे प्रतिभाशाली विद्यार्थी भी अपनी मेहनत और क्षमता के दम पर मेडिकल व इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रवेश पाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

तीन चरणों की परीक्षा करनी पड़ती है पास मिशन बुनियाद के तहत आठवीं के उन छात्रों को आवेदन करना है, जिनको सातवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक मिले हैं। वहीं सुपर-100 में कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को आवेदन करना है। जिन्हें नौंवी कक्षा में 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक मिले हैं।

आवेदन करने की अंतिम तिथि मिशन बुनियाद के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 12 दिसंबर और सुपर-100 के तहत आवेदन की अंतिम तिथि पांच दिसंबर है। दोनों योजनाओं में विद्यार्थियों का चयन तीन चरणों में आयोजित होने वाली परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।