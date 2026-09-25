फरीदाबाद के 378 स्कूलों में कक्षा 3 से 12वीं तक 80 हजार स्टूडेंट्स ने दी अर्धवार्षिक परीक्षा, नकल पर सख्ती

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों की 25 सितंबर से अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। पहले दिन जिले के 378 सरकारी स्कूलों में बोर्ड के दिशा-निर्देश अनुसार सुबह नौ बजे से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया गया। करीब 80 हजार विद्यार्थियों ने अध्यापकों की निगरानी में परीक्षा दी। परीक्षा का परिणाम स्कूलों को पोर्टल पर अपडेट करना है।

अर्धवार्षिक परीक्षाओं की डेटशीट दो बार जारी की शैक्षणिक सत्र 2026-27 की अर्धवार्षिक परीक्षाओं की डेटशीट दो बार जारी की गई थी। संशोधित शेड्यूल के अनुसार शुक्रवार को तीसरी कक्षा के निम्न विषयों की परीक्षाएं सम्पन्न हुईं... तीसरी कक्षा की इंग्लिश

चौथी की एन्वायरमेंटल स्टडीज

पांचवीं की इंग्लिश

छठी की सामाजिक विज्ञान

सातवीं की हिंदी

आठवीं की विज्ञान

नौंवी की सामाजिक विज्ञान

दसवीं की विज्ञान

11वीं की फाइन आर्ट और म्यूजिक

12वीं की कंप्यूटर साइंस एवं जियोग्राफी तीसरी से बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षा का आयोजन आठ अक्टूबर तक किया जाएगा। संबंधित विद्यालयों को प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले प्रतिदिन अपने क्लस्टर रिसोर्स सेंटर से प्राप्त करना होगा।

अधिकारी करेंगे परीक्षा की गोपनीयता की निगरानी जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार परीक्षा सामग्री की गोपनीयता और प्रश्न-पत्रों व उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। पहले दिन जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से स्कूलों का निरीक्षण भी किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने नकल रहित परीक्षा के आयोजन को सुनिश्चित किया साथ ही कक्षाओं में जाकर जांच भी की।