जागरण संवाददाता, भिवानी। केंद्र सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ किसान आंदोलन की छठी वर्षगांठ पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जिले के सैकड़ों किसान वीरवार सुबह किसान एक्सप्रेस से टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुए। अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में जिलेभर के किसान सीटी रेलवे स्टेशन पर एकत्रित हुए।

कार्यक्रम की अध्यक्षता किसान सभा के जिला प्रधान रामफल देशवाल ने की। इस दौरान जिला सचिव मास्टर जगरोशन और जिला उपप्रधान कामरेड ओम प्रकाश ने किसानों को संबोधित किया। पांच साल बीतने के बावजूद मांगें नहीं हुई पूरी किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने नौ दिसंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा को लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन लगभग पांच वर्ष बीतने के बावजूद मांगें पूरी नहीं हुईं। सरकार ने एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग के अनुसार फसलों के भाव तय करने, बिजली संशोधन बिल वापस लेने और किसानों को कर्जमुक्त करने का आश्वासन दिया था।