भिवानी में BBA छात्र के हाथ-पैर तोड़े, CCTV में मारपीट की वारदात कैद

जागरण संवाददाता, भिवानी। हरियाणा के भिवानी जिले के गांव पालुवास के पास बीबीए के एक छात्र पर हमला कर उसके हाथ-पैर तोड़ने का मामला सामने आया है।

आरोप है कि कार सवार युवकों ने पहले बाइक को टक्कर मारकर छात्र को सड़क पर गिरा दिया। इसके बाद उसे जबरन गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया और विरोध करने पर लाठी-डंडों व रॉड से बेरहमी से पीटा। हमलावरों ने पिस्तौल दिखाकर भी उसे डराया।

सीसीटीवी में वारदात कैद वारदात घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायल छात्र को पहले अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दो नामजद आरोपितों समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

घटना 20 अक्टूबर की रात की बताई जा रही है। घायल रुद्र प्रताप के पिता विनोद प्रताप के अनुसार हमले में उनके बेटे को करीब छह जगह फ्रैक्चर आए हैं। दोनों हाथों के अलावा पैरों की एड़ी और उसके ऊपर के हिस्से में भी चोटों से हड्डियां टूट गई हैं।