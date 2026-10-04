प्रदूषण बढ़ा तो बहादुरगढ़ से दिल्ली तक मेट्रो का सहारा, GRAP के बीच सार्वजनिक परिवहन पर जोर

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। दिल्ली में ग्रैप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के प्रविधान लागू होने के बाद वायु गुणवत्ता के स्तर के अनुसार विभिन्न पाबंदियां प्रभावी होंगी।

ऐसे में लोगों से निजी वाहनों का इस्तेमाल कम कर मेट्रो समेत सार्वजनिक परिवहन के अधिकाधिक उपयोग की अपील की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) भी यात्रियों को मेट्रो यात्रा के लिए प्रोत्साहित करने के साथ डिजिटल सुविधाओं का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दे रहा है।

डीएमआरसी के कारपोरेट कम्युनिकेशंस के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने बताया कि सर्दियों में प्रदूषण की चुनौती को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में लोगों को मेट्रो का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मेट्रो सारथी ऐप के इस्तेमाल को बढ़ावा इसके साथ ही यात्रियों की टिकटिंग और यात्रा संबंधी जरूरतों को आसान बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। सारथी ऐप के डाउनलोड की संख्या एक करोड़ को पार कर चुकी है।

इसके अलावा आइआरसीटीसी के माध्यम से रेल टिकट और अंतरराज्यीय बस टिकट की बुकिंग की सुविधा भी दी गई है। मेट्रो मानचित्र, पहली और आखिरी मेट्रो का समय, पार्किंग, स्टेशन सुविधाएं, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन और रूट गाइडेंस जैसी सुविधाएं भी इसमें शामिल हैं।