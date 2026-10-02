सर्दी से पहले दिल्ली पर गहराया प्रदूषण का खतरा, एक साल बाद भी 12 प्रमुख हॉटस्पॉट पर नहीं सुधरे हालात

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। जैसे-जैसे सर्दी का मौसम करीब आ रहा है, राजधानी दिल्ली में वैसे-वैसे हवा के जहरीले होने का खतरा फिर से मंडराने लगा है।

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए विंटर एक्शन प्लान तो तैयार कर लिया है, लेकिन धरातल पर दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा फासला नजर आ रहा है।

स्थिति सुधारने का दावा

प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित हॉट स्पॉट को लेकर सामने आए आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। एक तरफ जहां सरकार कई इलाकों में स्थिति सुधारने का दावा कर रही है, वहीं शहर के 12 सबसे प्रमुख हॉटस्पॉट अभी भी बदहाली के आंसू रो रहे हैं।

दिल्ली की हवा को सांस लेने लायक बनाने के दावे हर साल किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत साल-दर-साल जस की तस बनी हुई है। राजधानी में प्रदूषण के लिहाज से कुल 62 हॉटस्पॉट की पहचान की गई थी। 20 हॉटस्पॉट आज भी प्रदूषण की चपेट में दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, इनमें से 42 स्थानों पर सुधारात्मक कार्रवाई पूरी कर ली गई है। लेकिन सच यह भी है कि 20 हॉट स्पॉट आज भी प्रदूषण की चपेट में हैं और वहां स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है।

बताया कि इन 20 संवेदनशील इलाकों में से 8 स्थानों पर काम पूरा करने के लिए अक्टूबर तक का लक्ष्य तय किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन 12 हॉट स्पॉट पर खड़ा हो रहा है, जहां पूरे एक साल बाद भी कोई खास सुधार नहीं दिख रहा।

वहीं, अधिकारियों का मानना है कि इन 12 इलाकों में प्रदूषण से निपटने के लिए अब केवल अल्पकालिक कदम काफी नहीं हैं, बल्कि यहां लंबे समय तक चलने वाले सख्त और दीर्घकालिक उपाय करने बेहद जरूरी हो गए हैं। पर्यावरण विभाग के अधिकारी बताते हैं कि बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के विंटर एक्शन प्लान के तहत इस बार हर एक यातायात और वायु प्रदूषण हॉटस्पॉट के लिए अलग-अलग कस्टमाइज्ड एक्शन प्लान तैयार किया गया है।

कार्रवाई केवल हॉटस्पॉट तक सीमित न रहे वहीं, इतना ही नहीं, किसी भी तरह की ढिलाई को रोकने के लिए संबंधित जिलों के नोडल सचिवों और आयुक्तों को सीधे तौर पर निगरानी की कमान सौंपी गई है। कार्रवाई केवल हॉटस्पॉट तक सीमित न रहे, इसलिए प्रत्येक चिह्नित इलाके के तीन किमी के पूरे दायरे को ध्यान में रखकर कदम उठाए जा रहे हैं।

कागजों पर सख्त योजनाएं और प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारियां बेशक राहत का भरोसा दिलाती हैं, लेकिन अब सवाल समय का है। अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और धुंध और स्माग का खतरा मंडरा रहा है। अब देखना होगा कि 12 बेहाल हॉट स्पॉट पर सरकार के दीर्घकालिक उपाय कब तक असर दिखाते हैं, या इस बार भी दिल्ली वालों को जहरीली हवा में ही सांस लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। इन 8 हॉट स्पॉट पर ये समस्याएं जिम्मेदार आनंद विहार : दिल्ली-उप्र सीमा पर स्थित होने के कारण अंतरराज्यीय बस टर्मिनस से अत्यधिक अंतरराज्यीय डीजल बसों की आवाजाही, पास ही में रेलवे स्टेशन, भारी ट्रैफिक जाम और कौशांबी बॉर्डर से उड़ने वाली धूल।

मुंडका : औद्योगिक कचरा और प्लास्टिक जलाना, भारी कमर्शियल वाहनों का निरंतर आवागमन और रोहतक रोड पर सड़कों की खराब स्थिति व निर्माण कार्य से उड़ने वाली धूल।

बवाना : अनधिकृत औद्योगिक इकाइयां, औद्योगिक अपशिष्ट/ प्लास्टिक कचरा जलाना और औद्योगिक क्षेत्रों में टूटी सड़कों के कारण लगातार धूल उड़ना।

नरेला : अनाज मंडी व औद्योगिक क्षेत्र से आने वाले भारी ट्रकों का जमावड़ा, खुले इलाकों से उड़ती धूल और सड़कों पर अनियंत्रित अतिक्रमण से लगने वाला ट्रैफिक जाम।

पंजाबी बाग : रिंग रोड का प्रमुख चौराहा होने के कारण अत्यधिक ट्रैफिक घनत्व, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और आसपास जारी निर्माण व पुनर्विकास परियोजनाओं से उड़ने वाले कण।

आर के पुरम : घनी आबादी और प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों के पास होने के कारण वाहनों की लगातार आवाजाही, तंग सड़कों पर जाम और स्थानीय तंदूरों व होटलों से निकलने वाला धुआं।

ओखला फेज-2 : भारी औद्योगिक गतिविधियां, कंटेनर डिपो के कारण भारी मालवाहक ट्रकों की आवाजाही और ओखला लैंडफिल साइट के निकट होने से हवा में पर्टिकुलेट मैटर (पीएम 2.5 / पीएम 10) की उच्च मात्रा।

विवेक विहार : दिल्ली-गाजियाबाद सीमा से सटा होना, आसपास के छोटे औद्योगिक क्षेत्रों से उत्सर्जन और सीमावर्ती सड़कों पर अवैध पार्किंग व ट्रैफिक बोटलनेक। मूलभूत कारण जिससे सुधार होने में देरी हुई एमसीडी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी और ट्रैफिक पुलिस के बीच अंतर-विभागीय तालमेल की कमी।

सड़कों की मरम्मत और री-कार्पेटिंग में रुकावट : मानसून और बजट आवंटन की वजह से बुनियादी ढांचे का काम अटकना।

एंटी-स्माग गन और मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनरी की अनुपलब्धता : कई क्षेत्रों में नियमित रूप से पानी का छिड़काव और मशीनी सफाई समय पर शुरू न हो पाना।