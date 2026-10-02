NCR में प्रदूषण पर सख्ती, 28 DG सेट सील व 10 केस में भारी जुर्माना; लोनी में 21 फैक्ट्रियों में नियमों की अनदेखी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने शिकंजा कस दिया है। आयोग के प्रवर्तन कार्यबल (ईटीएफ) की 140 वीं बैठक में हाल ही में किए गए निरीक्षणों और कार्रवाई की समीक्षा की गई। इसमें नियमों का उल्लंघन करने वाली कई इकाइयों पर गाज गिरी है।

10 मामलों में भारी जुर्माना लगाया सितंबर माह के दौरान सीएक्यूएम के उड़न दस्ते ने औद्योगिक इकाइयों, निर्माण स्थलों और डीजल जनरेटर (डीजी) सेटों पर कार्रवाई करते हुए 197 स्थानों का निरीक्षण किया। इस जांच में 85 मामलों में पर्यावरण नियमों का गंभीर उल्लंघन पाया गया।

इसके बाद आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए चार निर्माण परियोजनाओं और एक औद्योगिक इकाई को बंद करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही 28 डीजल जनरेटरों को सील कर दिया गया है जबकि 10 मामलों में भारी जुर्माना (पर्यावरण मुआवजा) लगाया गया है।

पुरानी फैक्ट्रियों में भी चोरी-छिपे काम के सबूत गाजियाबाद के लोनी और हापुड़ में चलाए गए विशेष जांच अभियानों में कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। लोनी में जांची गई सभी 21 औद्योगिक इकाइयां बिना प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों, बिना चिमनी और अवैध रूप से चलती पाई गईं। यहां तक कि सील की गई कुछ पुरानी फैक्ट्रियों में भी चोरी-छिपे काम होने के सबूत मिले हैं।