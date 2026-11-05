संपत्ति विवाद में युवक ने लगाई घर में आग सारा सामान जलकर राख

संवाद सहयोगी, बहादुरगढ़। थाना क्षेत्र के डहरा रामपुर गांव में बुधवार की देर रात संपत्ति विवाद में एक युवक ने घर में आग लगा दी।

इसके कारण घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पाया।

बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के डहरा रामपुर गांव में रहने वाले रोबिन नामक युवक का अपने स्वजन से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था।

युवक ने घर में लगा दी आग वह अपना हिस्सा मांग रहा था। इसी विवाद के चलते बुधवार की देर शाम उसका स्वजन से विवाद हो गया। आरोप है कि संपत्ति नहीं मिलने से नाराज युवक द्वारा घर में विवाद शुरू कर दिया गया, जिसके बाद उसने घर में आग लगा दी।