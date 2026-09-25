बहादुरगढ़: नजफगढ़ रोड पर बालाजी मंदिर के पास बनेगा भव्य राम द्वार, पत्थरों पर अंकित होगा राम-राम

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। नजफगढ़ रोड पर झाड़ौदा बार्डर से पहले बालाजी मंदिर के पास शहर के भव्य राम द्वार के निर्माण कार्य का गुरुवार को विधिवत पूजा-अर्चना के साथ शुभारंभ किया गया।

नगर परिषद की चेयरपर्सन सरोज राठी और भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी रहे दिनेश कौशिक ने बालाजी मंदिर के महंत महामंडलेश्वर गणेश दास महाराज के वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत की। करीब सवा करोड़ से इस द्वार का निर्माण होगा।

धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक इस अवसर पर चेयरपर्सन सरोज राठी ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में शहरों के विकास के साथ-साथ धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत किया जा रहा है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल के मार्गदर्शन में बहादुरगढ़ में विकास कार्यों को गति दी जा रही है।

राम द्वार बहादुरगढ़ की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बनेगा। इसके निर्माण से शहर के प्रवेश मार्ग की सुंदरता बढ़ेगी और आगंतुकों को बहादुरगढ़ की धार्मिक व सांस्कृतिक पहचान की झलक मिलेगी। दिनेश कौशिक ने कहा कि झाड़ौदा रोड पर बनने वाला यह राम द्वार बहादुरगढ़ की पहचान में एक नया अध्याय जोड़ेगा। भगवान श्रीराम के नाम और धार्मिक प्रतीकों से सुसज्जित यह प्रवेश द्वार शहर की आस्था और संस्कृति को प्रदर्शित करेगा।

द्वार का निर्माण भव्य स्वरूप में किया जाएगा, जिससे शहर में प्रवेश करने वाले लोगों को आकर्षक और धार्मिक वातावरण का अनुभव होगा। चेयरपर्सन ने बताया कि करीब सवा करोड़ रुपये से राम द्वार में राजस्थान के प्रसिद्ध लाल पत्थर का प्रयोग किया जाएगा।