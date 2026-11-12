प्रदूषण में मामूली गिरावट लेकिन मुसीबत बरकरार, बहादुरगढ़ में आंखों और सांस के मरीजों की संख्या में भारी उछाल

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। प्रदूषण के स्तर में लगातार दूसरे दिनम मामूली गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इसका असर लोगों की सेहत पर अब भी साफ दिखाई दे रहा है। खासकर आंखों पर प्रदूषण का प्रभाव बढ़ रहा है।

स्मॉग के चलते आंखों में जलन, खुजली, पानी आने और लालिमा की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। सिविल अस्पताल की नेत्र ओपीडी में सामान्य दिनों के मुकाबले ऐसे मरीज चार गुना तक बढ़ गए हैं। वहीं, सांस लेने में तकलीफ महसूस करने वाले लोग भी रोजाना इमरजेंसी में पहुंच रहे हैं।

क्षेत्र में बुधवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 296 दर्ज किया गया। इससे एक दिन पहले मंगलवार को यह 299 के स्तर पर था। यानी प्रदूषण में मामूली कमी आई है, मगर हवा की गुणवत्ता अब भी खराब श्रेणी में बनी हुई है।

दीवाली के बाद से प्रदूषण का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी ऐसे मरीजों की रोजाना रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजी जा रही है, जिन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है।

नेत्र ओपीडी में आंखों की शिकायत वाले मरीज बढ़े प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर आंखों पर देखने को मिल रहा है। सिविल अस्पताल की नेत्र ओपीडी में सामान्य दिनों में करीब 200 मरीज प्रतिदिन पहुंचते हैं। इनमें 15 से 20 मरीजों को आंखों में जलन, खुजली, पानी आने और लाल होने जैसी शिकायतें रहती हैं। लेकिन इन दिनों यह संख्या बढ़कर 70 से 80 तक पहुंच गई है।

यानी ओपीडी में आने वाले कुल मरीजों में करीब 35 से 40 प्रतिशत आंखों की इन समस्याओं से पीड़ित हैं। चिकित्सकों के अनुसार स्माग और प्रदूषित हवा के संपर्क में आने से आंखों में एलर्जी और जलन की समस्या बढ़ रही है।