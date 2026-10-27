रेल सफर में सिर्फ 45 पैसे में पाएं ₹10 लाख का बीमा कवर, क्या है पूरी प्रक्रिया?

दीपक बहल, अंबाला। रेल यात्रा के दौरान होने वाले हादसों का जोखिम पूरी तरह टाला नहीं जा सकता, लेकिन महज 45 पैसे खर्च कर यात्री आर्थिक सुरक्षा जरूर हासिल कर सकते हैं।

24 अक्टूबर को रेलवे की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन (आइआरसीटीसी) की ई-टिकट बुकिंग के दौरान उपलब्ध वैकल्पिक यात्रा बीमा की सुविधा यात्रियों को हादसे की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करती है।

इसके तहत पात्र रेल दुर्घटना या निर्धारित अप्रिय घटना में यात्री की मृत्यु अथवा स्थायी पूर्ण दिव्यांगता होने पर 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है। वहीं, हादसे में चोट लगने पर अस्पताल में भर्ती होकर उपचार कराने के लिए दो लाख रुपये तक और पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए 10 हजार रुपये तक का प्रविधान है। स्थायी आंशिक दिव्यांगता पर अधिकतम 7.50 लाख रुपये तक बीमा कवर मिलता है। हालांकि, यह सुविधा अपने आप लागू नहीं होती। यात्री को टिकट बुक करते समय बीमा का विकल्प चुनना पड़ता है और इसके लिए निर्धारित शर्तों का पालन करना जरूरी है।

आइआरसीटीसी की ओर से जारी यात्रा बीमा की शर्तों के अनुसार, 17 फरवरी 2024 से प्रीमियम सभी करों सहित 45 पैसे प्रति यात्री निर्धारित है। यह सुविधा भारतीय नागरिकों के लिए आइआरसीटीसी के माध्यम से बुक कराए गए पात्र ई-टिकट पर उपलब्ध है।

इन परिस्थितियों में नहीं मिलेगा बीमा यदि यात्री टिकट बुक कराने के बावजूद ट्रेन में सवार नहीं होता, तो दावा स्वीकार नहीं होगा। टिकट कन्फर्म नहीं होने के बावजूद ट्रेन में सवार होने की स्थिति में भी बीमा लाभ नहीं मिलेगा।