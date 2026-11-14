गुजरातः सूरत के खरवासा में कपड़ा गोदाम में लगी भीषण आग, बुझाने की कोशिशें जारी

डिजिटल डेस्क, सूरत। गुजरात के खरवासा इलाके में शनिवार को एक कपड़ा गोदाम में आग लग गई। आग लगने से वहां अफरातफरी मच गई। आग की सूचना फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को दी गई।

सूचना के तुरंत बाद ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर राहत-बचाव में जुट गई हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। राहत बचाव का काम तेजी से चल रहा है।

कपड़ा गोदाम में लगी आग देखते ही देखते भयावह हो गई। आग की लपटों को दूर से ही देखा जा सकता है। धुएं का गुबार इतना ज्यादा है कि इलाके में हल्का अंधेरा छा गया है।

हादसे के वक्त गोदाम में कितने मजदूर थे इस बात की जानकारी अभी सामने नहीं आ पाई है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं गोदाम में आग से लाखों का नुकसान होने की संभावना है। नुकसान की वास्तविक जानकारी की पुष्टि नहीं हो पा रही है।