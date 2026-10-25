आईफोन, जींस से लेकर टूथपेस्ट तक... सूरत में डिलीवरी ब्वॉय ने चुराए 4 लाख से ज्यादा के पार्सल

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात के सूरत में ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट में काम करने वाले 26 वर्षीय एक डिलीवरी एजेंट को भावनगर लोकल क्राइम ब्रांच (एलसीबी) ने गिरफ्तार किया है।

आरोपी पर ग्राहकों को भेजे जाने वाले पार्सल से करीब 4.60 लाख रुपये के मोबाइल फोन और अन्य कीमती सामान चुराने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी के पास से चुराया गया पूरा सामान बरामद कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी की पहचान भावनगर के अखलोल जकातनाका निवासी रुत्विक मकवाना उर्फ कोली के रूप में हुई है। एलसीबी को सूचना मिली थी कि मोतीबाग रोड पर गंगाजलिया झील के किनारे एक युवक बिना किसी बिल या वैध दस्तावेज के नए मोबाइल फोन और अन्य उत्पाद बेच रहा है।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर उसे सामान के साथ पकड़ लिया। जब उससे सामान के बिल मांगे गए, तो वह कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका और न ही संतोषजनक जवाब दे पाया। इसके बाद पुलिस ने माल जब्त कर उसे हिरासत में ले लिया।

पूछताछ में कबूला पार्सल गबन करने का जुर्म सख्ती से की गई पूछताछ में मकवाना ने स्वीकार किया कि वह सूरत में फ्लिपकार्ट के लिए डिलीवरी बॉय का काम करता था और उसने करीब 15 दिन पहले इन पार्सल को चुराया था।

पुलिस के अनुसार, वह ग्राहकों को डिलीवर किए जाने वाले महंगे सामान और मोबाइल फोन के बैग कंपनी से हासिल करता था। इसके बाद वह उन पार्सल को ग्राहकों तक पहुंचाने या कंपनी को वापस लौटाने के बजाय खुद रखकर सूरत से फरार हो गया था।