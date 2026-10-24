गुजरात: कच्छ में प्लाईवुड कंपनी में लगी भीषण आग, बुझाने की कोशिशें जारी

डिजिटल डेस्क, कच्छ। गुजरात के कच्छ में शुक्रवार देर रात प्लाईवुड कंपनी में भीषण आग लग गई। आग बहुत ही भयानक और तेज है। रात से बचाव कार्य जारी है।

आग प्लाईवुड कंपनी में रात 1:30 बजे के आसपास लगी। इसे बुझाने के लिए तीन दमकलों को लगाया गया है। प्लाईवुड कंपनी कच्छ के मुगल इलाके में गैलेक्सी होटल के पीछे है। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आग बहुत ही ज्यादा है इसलिए राहत बचाव का कार्य अभी भी जारी है।

रात को लगी आग को अब भी बुझाने का काम जारी अग्निशमन अधिकारी प्रवीण दफदा ने बताया कि उन्हें रात को 1:30 बजे 112 इमरजेंसी लाइन पर एक आग लगने की कॉल आई। इसमें बताया गया कि मुगल इलाके में गैलेक्सी होटल के पीछे स्थित एक प्लाईवुड कंपनी में भीषण आग लग गई है। इसके बाद तुरंत तीन फायर फाइटिंग यूनिट को मौके पर भेजा गया और आग बुझाने का काम शुरू किया गया।