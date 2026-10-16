गुजरात: AAP विधायक चैतर वसावा के छोटे भाई ने की खुदकुशी की कोशिश, जहर खाने के बाद हालत गंभीर

डिजिटल डेस्क, सूरत: गुजरात के डेडियापाड़ा से आम आदमी पार्टी (AAP) के लोकप्रिय विधायक चैतर वसावा के छोटे भाई शांतिलाल वसावा ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीली दवा खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। इस दुखद घटना से पूरे क्षेत्र और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है।

जहर खाने के तुरंत बाद परिजनों ने उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन हालत बिगड़ने पर उन्हें तड़के सूरत के न्यू सिविल अस्पताल लाया गया। फिलहाल वे अस्पताल के आईसीयू वार्ड में जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं।

बड़े भाई को 7 साल की सजा से थे डिप्रेशन में प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, आप विधायक चैतर वसावा को हाल ही में अदालत द्वारा 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। बड़े भाई के सलाखों के पीछे जाने और कानूनी संघर्ष के कारण परिवार पर आई विपदा से शांतिलाल वसावा पिछले काफी समय से भारी मानसिक तनाव और डिप्रेशन से गुजर रहे थे। मानसिक दबाव और आघात सहन न कर पाने के कारण उन्होंने यह घातक कदम उठाया।

24 घंटे वेंटिलेटर पर डॉक्टरों की निगरानी अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार, जहरीली दवा का असर शरीर के आंतरिक अंगों तक फैल चुका है, जिससे मरीज की हालत बेहद चिंताजनक बनी हुई है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार 24 घंटे उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और उन्हें वेंटिलेटर तथा आवश्यक इमरजेंसी चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं। घटना की जानकारी मिलते ही सूरत सिविल अस्पताल में समर्थकों, परिजनों और आप कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है।