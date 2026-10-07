गुजरात के सुरेंद्रनगर में प्रेमी जोड़े के साथ हैवानियत, 'शुद्धिकरण' के नाम पर यौन संबंध बनाने और पेशाब पीने पर किया मजबूर

डिजिटल डेस्क, राजकोट। सुरेंद्रनगर में बर्बरता का एक भयानक मामला सामने आया है। एक शादीशुदा महिला और उसके साथी को कथित तौर पर सबके सामने यौन संबंध बनाने और शुद्धिकरण की रस्म के नाम पर महिला का पेशाब पीने के लिए मजबूर किया गया।

आरोप है कि 4 अक्टूबर को महिला और उसके साथी को उसके पति और उसके रिश्तेदारों ने इस भयानक स्थिति का सामना करने पर मजबूर किया। आरोपियों ने इन हरकतों को मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड भी किया और वीडियो सोशल मीडिया पर फैला दिए। वायरल वीडियो देखने के बाद पुलिस ने महिला का पता लगाया और उसके पति और रिश्तेदारों समेत नौ लोगों को गिरफ्तार किया।

क्या है मामला? शिकायत के अनुसार, महिला की शादी वापी के एक व्यक्ति से हुई थी। वह अपने पति को छोड़कर चोटिला चली गई थी, जहां वह लगभग तीन महीने तक अपने साथी के साथ रही। बाद में उसके परिवार ने उसे ढूंढ निकाला, वापस वापी ले आए और कथित तौर पर एक घर में कैद कर दिया। वह यहां से भाग निकली और पांच दिन पहले चोटिला लौट आई।

शुद्धिकरण के नाम पर घिनौनी करतूत जब उसके पति को पता चला कि वह अपने पार्टनर के साथ वापस आ गई है तो उसने कथित तौर पर अपने रिश्तेदारों को इसकी जानकारी दी। रिश्तेदारों ने उस जोड़े को ढूंढा, उन्हें सुरेंद्रनगर के एक घर में लाए और कथित शुद्धिकरण रस्म के नाम पर उनके साथ मारपीट की।

पुलिस को कैसे हुई मामले की जानकारी? सुरेंद्रनगर के डीएसपी प्रेमसुख डेलू ने बताया कि पुलिस को इस घटना के बारे में तब पता चला जब एक समुदाय के नेता ने उन्हें जानकारी दी और मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए।

डेलू ने कहा, "मुझे समुदाय के एक नेता का फोन आया जिसमें एक महिला के साथ हुई बर्बरता के बारे में बताया गया। हमें कई वीडियो भी मिले। महिला का पता लगाने के लिए पुलिस की कई टीमें तैनात की गईं।" पुलिस टीमों ने इलाके के घरों की तलाशी ली और महिला को एक घर में पाया। डेलू ने बताया, "पुलिस को देखते ही वह रोने लगी। हमने वीडियो में दिख रही महिला से उसका चेहरा मिलाया और उसे पुलिस स्टेशन ले आए। काउंसलिंग के बाद उसने अपनी आपबीती सुनाई।"

महिला के साथ यौन संबंध बनाने पर किया गया मजबूर शिकायत के अनुसार, आरोपी जोड़े को सुरेंद्रनगर ले गए और कहा कि वे शुद्धिकरण की रस्म करने जा रहे हैं। कथित तौर पर उन्होंने लाठियों से उन्हें बुरी तरह पीटा। इसके बाद आदमी को रस्सी से एक पेड़ से बांध दिया गया, जबकि महिला को एक कमरे में बंद कर दिया गया।