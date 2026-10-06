प्यार के बीच जाति की दीवार, परिवार ने शादी से किया इनकार; प्रेमी जोड़े ने Instagram पर LIVE आकर दी जान

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात के दाहोद जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, यहां एक युवक और एक नाबालिग लड़की, जो रिलेशनशिप में थे, उन्होंने खुदकुशी कर ली और इस घटना को इस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीम कर दिया।

यह घटना रविवार को सिंगवद तालपका के जंगल इलाके में हुई। इस घटना से उनके परिवार सदमे में हैं क्योंकि कई लोगों ने इंस्टग्राम पर खुदकुशी को लाइव देखा। रिश्ते के खिलाफ के दोनों के परिजन पुलिस ने बताया कि मृतक राजेश निनामा का 16 साल की लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। हालांकि, उनके परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे। राजेश के माता-पिता ने शादी कराने से किया इनकार रांधिकपुर पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी शैलेश बारिया ने कहा कि राजेश कुछ दिन पहले लड़की को अपने माता-पिता से मिलवाने ले गया था और शादी की इजाजत मांगी थी, लेकिन उसके माता-पिता ने मना कर दिया क्योंकि लड़का और लड़की एक ही जाति के थे।