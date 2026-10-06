गुजरात:14 साल की बेटी से पिता ने किया दुष्कर्म, मां खींचती रही अश्लील तस्वीरें; दोनों गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात के कच्छ जिले से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 14 साल की नाबालिग बच्ची ने अपने ही माता-पिता पर प्रताड़ना और यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है।

पीड़िता की शिकायत के अनुसार, उसेक पिता ने उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया और इस घिनौने अपराध के दौरान उसकी मां अपने मोबाइल से अश्लील तस्वीरें खींचती रही। पुलिस ने आरोपी माता-पिता को हिरासत में ले लिया है।

फोन पर बात करने पर शुरू हुआ विवाद

मूल रूप से दूसरे राज्य का रहने वाला यह परिवार पिछले यह सालों से गुजरात में रह रहा है। पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, 14 वर्षीय किशोरी फोन पर एक लड़के से बात कर रही थी। मां ने उसे देख लिया और जब पिता काम से घर लौटे, तो उनसे शिकायत की कि बेटी किसी लड़के से संपर्क में है।

इसके बाद गुस्से में आकर पिता ने पहले तो बेटी की जमकर पिटाई की और फिर उसे एक कमरे में बंद कर दिया। पीड़िता को कई घंटों तक भूखा-प्यासा रखा गया। 20 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जारी रही दरिंदगी पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ 20 सितंबर, 29 सितंबर और 1 अक्टूबर को दरिंदगी की गई। 1 अक्टूबर को जब पिता उसका यौन शोषण कर रहा था, तब उसकी मां ने फोन से उसकी तस्वीरें लीं। 29 सितंबर को पीड़िता किसी तरह घर से भागकर अपनी बुआ के घर पहुंची और इमरजेंसी नंबर 112 पर कॉल किया।

लेकिन माता-पिता वहां पहुंच गए, उससे फोन छीन लिया और उसे घसीटते हुए वापस घर ले आए। 2 अक्टूबर को भागकर बचाई जान 1 अक्टूबर की रात हुई बर्बरता के बाद, 2 अक्टूबर की सुबह जब पिता काम पर गया, तो लड़की दोबारा किसी तरह भागकर अपनी बुआ के पास पहुंची और आपबीती बताई। इसके बाद बुआ की मदद की तुरंत पुलिस हेल्पलाइन को सूचित किया गया।

पुलिस कार्रवाई और फॉरेंसिक जांच सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाबालिग को रेस्क्यू किया। आरोपी माता-पिता के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।